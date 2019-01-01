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لماذا تشاجرت زينة مع أحمد عز في الساحل الشمالي؟

الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تشاجرت زينة مع أحمد عز في الساحل الشمالي؟


وكالات / سما /

عادت الفنانة المصرية زينة لتثير الجدل مجددا عندما هاجمت الفنان أحمد عز، واتهمته بالتخلي عن أطفاله.

وفي حسابها على “إنستغرام”، ردت زينة على إحدى المتابعات لها، وقالت: “إسألوا أبوهم مبيسألش عن أولاده ليه”.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل انتشرت أخبار بأن زينة وشقيقتها اعتدوا بالضرب على عز خلال لقائهما به عن طريق الصدفة في الساحل الشمالي، بل وقاما بتحرير محضر تعدي ضده، وهو ما فعله عز أيضًا.

وبحسب مجلة “لها”، يتردد في كواليس الوسط الفني أن أسباب عودة التوتر من جديد بين زينة وعز ترجع إلى النجاح الكبير الذي حققه من خلال فيلمي الممر وولاد رزق 2، وهو ما أثار غضب زينة التي شعرت أن الجمهور نسي أزمتها معه، إضافة الى تخليه عن طفليه التوأمين، لذلك قررت فتح النار عليه من جديد لتؤكد أنه رغم دفعه النفقة لطفليه، لكنه لا يعرف شيئاً عنهما.

#أحمد عز

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