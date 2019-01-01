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مانشستر يونايتد لن يبيع بوجبا لريال مدريد حتى بـ200 مليون

الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد لن يبيع بوجبا لريال مدريد حتى بـ200 مليون


وكالات / سما /

قطع مانشستر يونايتد الطريق على ريال مدريد بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية حتى لو تم التقدم بعرض كبير جداً.

وأغلق سوق الانتقالات في إنجلترا منذ 8 من شهر أغسطس الجاري، ولم يعد بإمكانمانشستر يونايتد التعاقد مع بديل لبول بوجبا، لكن بإمكان ريال مدريد التوقيع مع اللاعب في حال وافق نادي الشياطين الحمر لأن السوق في إسبانيا تفتح أبوابها حتى نهاية الشهر.

وانتشرت تقارير صحفية إنجليزية في الساعات الماضية تفيد أن ريال مدريد ينوي تقديم 200 مليون يورو لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن بول بوجبا، حيث ما زال المدرب زين الدين زيدان مصمماً على التعاقد معه.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت اللاعب أنه لن يتم السماح له بالرحيل بعد إغلاق السوق مهما كان العرض المقدم من النادي الملكي، وذلك بسبب عدم امتلاك المدرب أولي جنار سولشاير وفرة من اللاعبين في خط الوسط، خصوصاً بعد رحيل أندير هيريرا الذي وقع لباريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن في حال عرض ريال مدريد 200 مليون يورو بالفعل، لن يوافق نادي الشياطين الحمر، حيث لم يعد رحيل اللاعب خياراً مطروحاً منذ إغلاق الميركاتو في إنجلترا.

#مانشستر يونايتد #بول بوجبا

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