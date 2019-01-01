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صديق صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول إلى الدوري الإيطالي

الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صديق صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول إلى الدوري الإيطالي


وكالات / سما /

أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية أمس الثلاثاء، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي قرر وبشكل نهائي مصير مستقبل مدافعه الكرواتي ديان لوفرين مع الردز خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “التايمز” الإنجليزية أن ليفربول قرر فتح المجال لإمكانية رحيل ديان لوفرين عن صفوف هذا الصيف قبل انتهاء عمليات سوق الانتقالات الصيفية نهاية شهر أغسطس الحالي.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية الموثوقة، أن ليفربول في مفاوضات حالية مع نادي روما الإيطالي بشأن إمكانية انضمام المدافع الكرواتي ديان لوفرين لنادي العاصمة الإيطالية هذا الصيف.

وكشفت الصحيفة الانجليزية أن ليفربول يطلب مبلغاً قيمته حوالي 15 مليون جنية إسترليني للسماح لديان لوفرين للرحيل عن صفوفه، وأن هناك أيضاً اهتمام قادم من ميلان.

وغاب اسم المدافع الكرواتي ديان لوفرين عن قائمة ليفربول الرسمية لمواجهة تشيلسي غداً في السوبر الأوروبي، حيث أكد بيان الردز الرسمي أن المدافع يغيب بسبب المرض ولكن هناك أخبار باقتراب رحيله إلى الدوري الإيطالي.

#محمد صلاح #ليفربول #الدوري الإيطالي #ديان لوفرين

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