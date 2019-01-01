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كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويدعو لمنعهم من الحج السنة المقبلة

الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويدعو لمنعهم من الحج السنة المقبلة


غزة / سما /

أثارت تغريدة للكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ هاجم فيها الفلسطينيين بأوصاف سيئة ، داعيا إلى منعهم من الحج السنة المقبلة .

وغرد الكاتب السعودي تعليقا على فيديو أظهر مجموعة من الفلسطينيين وهم يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، عند مشعر منى أثناء تأديتهم لمناسك الحج، تزامنا مع اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.

وقال آل الشيخ في تغريدته : "يجب منع كلاب حماس من الحج السنة القادمة لأنهم رفثوا وفسقوا في حج هذه السنة، وليحجوا إلى الدويلة بدلا من مكة".

وقال المغرد "الكاشف" ساخرا من آل الشيخ: "مكة المكرمة للمسلمين وليست لكم، خلاص العقل طين".

فيما قال مغرد آخر: "هل أصبح الشيخ يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء استغفر الله العظيم.. أم أننا قريبا سنراه يقوم بتوزيع صكوك الغفران لدخول الجنة؟".

وكان آل الشيخ قال في تغريدة قبل يومين : "الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الأردن فكان أيلول الأسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الأهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا إلى جنود لصدام وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا. هؤلاء لم يعرف لهم إلا جيش الدفاع الإسرائيلي".

الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الاردن فكان ايلول الاسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الاهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا الى جنود لصدام وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا. هؤلاء لم يعرف لهم الا جيش الدفاع الاسرائيلي ..

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