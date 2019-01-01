كريستيانو رونالدو يوضح الفرق بينه وبين ميسي

وكالات / سما /

قال كريستيانو رونالدو نجم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق أن الفرق بينه وبين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنافسه التقليدي على عرش كرة القدم العالمية هو “اللعب لعديد الأندية والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع أندية مختلفة”.

واستطاع النجم البرتغالي الكبير تحقيق لقب دوري الأبطال مع كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد ويطمح لتكرار نفس الشيء مع فريقه الحالي، البيانكونيري، بينما لم يلعب ميسي طوال مسيرته الكروية سوى لنادي برشلونة.

صاحب الـ 34 عاماً تحدث إلى دي آيه زيد إن قائلاً “الفرق مع ميسي هو أنني لعبت لعدة أندية وفزت بدوري الأبطال مع أندية مختلفة”.

وأضاف “لقد كنت على صدارة قائمة هدافي دوري الأبطال لستة مواسم على التوالي. ليس هناك عديد اللاعبين الذين فازوا بدوري الأبطال 5 مرات، لذا هذا هو السبب وراء أنني أكتسب هويتي من هذه البطولة”.

وتابع “ميسي هو لاعب ممتاز، سيتم تذكره، ليس فقط للكرات الذهبية التي حققها، ولكن أيضاً لأنه تحسن – مثلي – عاماً بعد آخر”.

صاروخ ماديرا أسرد “أنا أستيقظ كل صباح بفكرة في رأسي وهي التدريب بهدف تحقيق شيء إضافي، ليس فقط جني المال. حمداً لله، أنا لا أفتقر إلى المال، لذا ما أريده كسبه هو مكان في تاريخ كرة القدم”.