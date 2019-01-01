الفيفا يعاقب مانشستر سيتي بسبب اختراقه قانون اللعب المالي النظيف

وكالات / سما /

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا معاقبة نادي مانشستر سيتي بسبب اختراق الأخير قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحادين الدولي و الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم نادي مانشستر سيتي مبلغاً قيمته 370 ألف فرانك سويسري أى ما يعادل حوالي 320 ألف جنية إسترليني بسبب اختراقه قوانين وقواعد اللعب المالي النظيف.

واكتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم مانشستر سيتي مالياً فقط وعدم اللجوء إلى إيقافه عن ممارسة عمليات سوق الانتقالات كما حدث مع مواطنه تشيلسي منذ عدة أشهر.

وقام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي باختراق قوانين اللعب المالي النظيف في بعض الصفقات الخاصة بلاعبين لم يتم عمرهم 18 عاماً، ليتم تغريمه مالياً فقط في النهاية.

وكانت تقارير قد خرجت أشارت إلى أن مانشستر سيتي سوف يواجه خطر الاستبعاد من المشاركة في البطولات الأوروبية أو إيقافه عن التعاقد مع لاعبين جدد ولكن جاءت العقوبة بتغريمة مالياً فقط.