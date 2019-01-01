  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الفيفا يعاقب مانشستر سيتي بسبب اختراقه قانون اللعب المالي النظيف

الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفيفا يعاقب مانشستر سيتي بسبب اختراقه قانون اللعب المالي النظيف


وكالات / سما /

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا معاقبة نادي مانشستر سيتي بسبب اختراق الأخير قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحادين الدولي و الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم نادي مانشستر سيتي مبلغاً قيمته 370 ألف فرانك سويسري أى ما يعادل حوالي 320 ألف جنية إسترليني بسبب اختراقه قوانين وقواعد اللعب المالي النظيف.

واكتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم مانشستر سيتي مالياً فقط وعدم اللجوء إلى إيقافه عن ممارسة عمليات سوق الانتقالات كما حدث مع مواطنه تشيلسي منذ عدة أشهر.

وقام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي باختراق قوانين اللعب المالي النظيف في بعض الصفقات الخاصة بلاعبين لم يتم عمرهم 18 عاماً، ليتم تغريمه مالياً فقط في النهاية.

وكانت تقارير قد خرجت أشارت إلى أن مانشستر سيتي سوف يواجه خطر الاستبعاد من المشاركة في البطولات الأوروبية أو إيقافه عن التعاقد مع لاعبين جدد ولكن جاءت العقوبة بتغريمة مالياً فقط.

#الفيفا #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

طائرات غزة المسيرة وتأجيل نتنياهو للحرب مع القطاع ..عبد الباري عطوان

حماس تبدأ حملة زيارة عائلات غزية و هذا ما قاله السنوار..

غزة: أبٌ يقتل ابنته بإلقائها من علو

الهذلول ترفض الإفراج عنها مقابل نفيٍ مُصَوَّر لتعرضها للتعذيب

رسميا.. الجيش الأمريكي يشتري "القبة الحديدية" من إسرائيل

الاعلام العبري: شبهات باختطاف مستوطن قرب مستوطنة أدوميم شرق القدس

وزير الامن الداخلي الاسرائيلي يدعو لتغيير "الوضع القائم" في الأقصى

الأخبار الرئيسية

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويدعو لمنعهم من الحج السنة المقبلة

حدود

في رسالة الى اسرائيل.. حماس: استمرار الحصار سيؤدي الى فقدان السيطرة على الحدود

إسرائيل تسأل : هل لدى حماس نوايا لتنفيذ عملية عسكرية ؟

بالصور.. قناة عبرية: اجتماع سري بين الرئيس عباس ووفد اسرائيلي في رام الله اليك تفاصيله...

حماس: مستعدون لدفع كل الأثمان ولهذا السبب.. اسرائيل لن تشن حرب على غزة!