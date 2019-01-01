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شاهد: صورة رجل أمن سعودي تغزو مواقع التواصل حول العالم

الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: صورة رجل أمن سعودي تغزو مواقع التواصل حول العالم


وكالات

جابت أرجاء الفضاء الإلكتروني حول العالم صورة رجل أمن سعودي ساعد حاجا طاعنا في السن أرهقه التعب، في مواصلة المشي والتنقل بين المشاعر المقدسة حين أدائه مناسك الحج.

ولم يفكر رجل الأمن السعودي لبرهة فيما سيقدمه من خدمات للحاج المسن الذي تاه عن جماعته، حيث حمله على ذراعيه بابتسامة عكست إنسانيته ونبل أخلاقه الرفيعة في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي هذا الصدد، قال ملتقط الصورة المصور الفوتوغرافي سعود المسيهيج، في تصريح لـ "الخليج 365"، إنه التقطتها يوم عرفة.

وأضاف المسيهيج أنه شارك بالحج أكثر من مرة، وأنه مهتم بالصور العسكرية، مشيرا إلى أن صورة هذا الموسم حققت رواجا كبيرا في شبكات التواصل، لأنها تحمل كل معاني الأخلاق والتعامل الراقي مع الحجاج.

ورُشحت الصورة للفوز بجائزة مكة للإعلام فرع الصور الفوتوغرافية المميزة لهذا الموسم.

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