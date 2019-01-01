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في رسالة الى اسرائيل.. حماس: استمرار الحصار سيؤدي الى فقدان السيطرة على الحدود

الأربعاء 14 أغسطس 2019 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في رسالة الى اسرائيل.. حماس: استمرار الحصار سيؤدي الى فقدان السيطرة على الحدود


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الحصار على غزة، سيؤدي الى فقدان سيطرة الحركة على الحدود، وزيادة حالات التسلل الى إسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية، إن حركة حماس، نقلت هذه الرسائل الى الوسطاء (مصر والأمم المتحدة)، لتوصيلها الى إسرائيل.

ووبحسب الصحيفة، أكدت مصادر بحماس، أن حالات التسلل تزايدت بالآونة الأخيرة، بسبب استمرار الحصار، وسوء الأوضاع الانسانية بالقطاع.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن التحقيقات الداخلية التي أجرتها حماس، أظهرت أن حالات التسلل الأخيرة، كانت بشكل فردي، وبدون تعليمات رسمية.

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