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نقل الاسير البنا الى مستشفى "سوروكا"

الأربعاء 14 أغسطس 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية نقلت الأسير مصطفى البنا (30 عاما) من مخيم جباليا بقطاع غزة، من سجن نفحة الصحراوي الى مستشفى سوروكا الإسرائيلي، بعد تدهور خطير طرأ على حالته الصحية.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن الأسير البنا قد فقد الوعي وسقط مغشيا عليه داخل السجن، حيث يعاني من أمراض في الكلى والكبد، ويتعرض منذ أكثر من عام لإهمال متعمد لحالته الطبية من قبل إدارة السجون.

ولفتت الهيئة الى أن الأسير مصطفى البنا اعتقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 8 / 4 / 2018 عند السياج الفاصل في منطقة أبو صفية شرقي جباليا شمال قطاع غزة، ويقضي حكما بالسجن 44 شهرا.

#مصطفى البنا

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