تركيب جمجمة صناعية للطفل الجريح عبدالرحمن شتيوي

رام الله / سما /

خرج الطفل الجريح عبدالرحمن ياسر اشتيوي القدومي من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية مساء الثلاثاء، من غرفة العمليات بعد أن خضع لعمليتين دقيقتين في مستشفى تل هشومير الاسرائيلي ، وكانت العملية الأولى لتركيب جمجمة صناعية لإغلاق مكان الاصابة والثانية تركيب انبوب تغذية عن طريق الخاصرة نحو المعدة ، واستمرت العمليتين اكثر من 6 ساعات متواصلة .

وحسب التقرير الاولي من الطبيب المشرف على الحالة ، ان النتائج مبشرة وبانتظار تقرير الصورة الطبقية. وهو الان في غرفة العناية المركزة.

يشار الى ان الطفل الجريح عبدالرحمن شتيوي " 10 سنوات" اصيب برصاصة من نوع "دمدم" المتفجر من قناص اسرائيلي وهو داخل منزل عائلته اثناء قمع الاحتلال المسيرة الاسبوعية قبل ثلاثة اسابيع وهو من ضحايا المسيرة الاسبوعية التي دخلت عامها التاسع لفتح المدخل المعلق منذ عام 2003 .