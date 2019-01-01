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"كاتس" يهنئ وزير خارجية البحرين بمناسبة عيد الاضحى": أتطلع لرؤيتك قريبا

الأربعاء 14 أغسطس 2019 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كاتس" يهنئ وزير خارجية البحرين بمناسبة عيد الاضحى": أتطلع لرؤيتك قريبا


القدس المحتلة / سما /

هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بمناسبة حلول عيد الأضحى، في تغريدة باللغة العربية بموقع "تويتر".

وجاء في التغريدة: "صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى".

وأضاف: "أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".

وتأتي تغريدة كاتس اليوم استكمالا لإستراتيجيته التي يسعى من خلالها إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية.

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