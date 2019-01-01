الاردن يستنكر تصريحات وزير الامن الاسرائيلي بشأن "الاقصى"

عمان /سما/

استنكرت وزارة الخارجية الاردنية تصريحات وزير الامن الداخلي الاسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك.

وعبّر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الاردنية السفير سفيان سلمان القضاة في بيان عن رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة اي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى والتبعات الخطيرة لذلك.

وذكر القضاة إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بضرورة الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم، وطالبها بوقف كافة المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، دعا اليوم الثلاثاء إلى "تغيير الوضع القائم" في المسجد الأقصى بحيث يتمكن اليهود من الصلاة فيه.

وقال الوزير الاسرائيلي لـ"إذاعة 90" العبرية، "يجب تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ليتمكن اليهود من الصلاة هناك"، وذلك على خلفية التوتر الأخير الذي شهده المسجد.

وأضاف اردان، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، إن "صلاة اليهود يجب أن تسمح فردية أو جماعية، سواء في مكان مفتوح أو مغلق".

والوضع القائم، هو الوضع الذي ساد في المسجد منذ الفترة العثمانية حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولية على المسجد الذي يصلي فيه المسلمون فقط.