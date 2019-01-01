السنوار: سنمطر المدن الإسرائيلية بمئات الصواريخ وسنكسر جيش الاحتلال اذا دخل غزة

غزة / سما /

شدد رئيس حركة حماس بغزة يحيي السنوار، مساء اليوم الثلاثاء، على أن المقاومة الفلسطينية ستمطر المدن الإسرائيلية بمئات الصواريخ إذا ما حاول الاحتلال الإسرائيلي الدخول في حرب معنا.

وأضاف في كلمة له خلال معايدة تجمع عائلات خانيونس: ان المقاومة الفلسطينية ستكسر جيش الاحتلال الإسرائيلي المهزوم إذا ما دخل قطاع غزة ، مشيرا الي ان عملية الشهيد هاني أبو صلاح فدائية وبطولية.

وتابع :"إذا قدر الله ووقعت الحرب سنكسر جيشهم لن تقوم بعده قائمة ونحن نعرف ما نقول ونقصد ما نقول وليعرف عدونا أننا صادقين وأننا لا نلقي القول جزافا".

واردف قائلا :"صحيح أننا نريد أن نجنب أهلنا الحرب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إلا أننا نصنع الصواريخ ونحفر الأنفاق وندرب الشباب ولن نتخلى عن هذه المهمة رغم التجويع والحصار".

وبشأن العملية التي نفذها الشهيد هاني أبو صلاح ، قال السنوار أنها عملية فدائية وبطولية نفذها الشهيد أبو صلاح ضد العدو الإسرائيلي شرق خانيونس.