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رسميا.. الجيش الأمريكي يشتري "القبة الحديدية" من إسرائيل

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. الجيش الأمريكي يشتري "القبة الحديدية" من إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم مؤخرا التوقيع رسميا على عقد بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تبيع بموجبه الأولى منظومة دفاع صاروخية "القبة الحديدية" للجيش الأمريكي.


وذكر موقع (i24) أن وزارة الدفاع الأمريكية "وقعت مؤخرا عقدا لشراء منظومتين من القبة الحديدية، التي تصنعها شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية، وبدأ الطرفان مباحثات استعدادا لنقل المنظومتين إلى الولايات المتحدة".


وينقل الموقع عن موقع "Defense News" المختص بالأخبار الأمنية قوله الثلاثاء، إنه "بعد ستة أشهر من إعلان نوايا وزارة الدفاع الأمريكية اقتناء المنظومة الإسرائيلية فقد تم توقيع عقد بهذا الشأن".


وييشير المسؤول عن التحديثات في مجال الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الأمريكية داريل يونغمان إلى أن "الجيش الأمريكي بدأ بالفعل بالعمل على وضع جداول زمنية لاستلام البطاريات الإسرائيلية".

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