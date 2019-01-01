الزراعة يغزة: هذا ما تم ذبحه لهذ العام من العجول و الابقار

غزة / سما /

أعلنت وزارة الزرعة بغزة عن نجاح موسم عيد الأضحى لهذا العام، حيث صرح د. حسن عزام مدير عام الإدارة العامة للخدمات البيطرية في الوزارة، أن ما تم ذبحة لهذ العام من العجول و الابقار بلغ 12 الف رأس تقريبا وحوالي 15 الف رأس من الأغنام والماعز و 80 رأس من الجمال.

وأوضح د. عزام ان الوزارة بالتعاون مع كلا من وزارة الداخلية و نقابة الأطباء البيطريين والبلديات تمكنت من مراقبة و متابعة وفحص ما تم ذبحه في كل من المسالخ المركزية التابعة للبلديات و المسالخ الفرعية ،حيث لم يتم تسجيل اتلافات كاملة لأي من الاضاحي، وان ما تم تسجيله من اتلافات انحصر في اجزاء لكميات محدودة من الاحشاء الداخلية (كبد، رئتين...الخ) لم تؤثر على كامل الذبيحة.

وكانت الوزارة قد اتفقت مع ادارة تجمع المؤسسات الخيرية على أن تقوم الجمعيات الخيرية بتوفير أطباء للاشراف على الاضاحي للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك .

من جهته أكد د. إبراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة أن نجاح موسم الأضحى لهذا العام يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة منذ بداية العام لمراقبة ومتابعة وفحص كل الحيوانات المستوردة والحيوانات التي يتم انتاجها محليا، وذلك تنفيذا للخطة التي وضعتها الوزارة للمحافظة على الصحة العامة وصحة قطعان الحيوانات التي يتم تخصيصها للذبح والتربية.

و شكر د. القدرة كلا من العاملين في وزارة الزراعة ووزارة الداخلية ونقابة الأطباء البيطريين على الجهود التي بذلوها لإنجاح موسم عيد الأضحى لهذا العام، مؤكدا ان التعاون مع وزارة الداخلية ونقابة الأطباء البيطرين سوف يستمر ويتم تطويره في المستقبل لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن الفلسطيني .