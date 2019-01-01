تدريبات عسكرية واسعة لجيش الاحتلال في إيلات وطائراته تحلق فوق غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء قواته مناورات عسكرية ستجريها مساء اليوم الثلاثاء في إيلات والمنطقة المحيطة بها.

وأضاف المتحدث أن المناورات التي ستشهد حركة مكثفة لقوات الجيش والمركبات والطائرات ستنتهي مساء غد الأربعاء.

وكعادته قال المتحدث أن المناورات تم التخطيط لها مسبقًا، وأنها جزء من برنامج التدريب لعام 2019، وتهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات ويقظتهم.

على صعيد متصل قال شهود عيان أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي "إستطلاع" والحربي، ما زالت تحلق بشكل مكثف وعلى مستويات منخفضة في عدة مناطق بقطاع غزة.