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حشد: استمرار الصمت الدولي تشجع إسرائيل الإمعان بفرض المزيد من الإجراءات التعسفية في القدس

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حشد: استمرار الصمت الدولي تشجع إسرائيل الإمعان بفرض المزيد من الإجراءات التعسفية في القدس


غزة / سما/

 استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، سلسلة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأيام القليلة الماضية وبشكل خاص إغلاق مداخل الحرم القدسي الشريف، وتسهيل وحماية اقتحام عشرات آلاف المستوطنين والمجموعات الاستيطانية المتطرفة إلى باحات المسجد الأقصى؛ لإقامة صلواتهم التلمودية فيه، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بالاعتداء البدني على المصليين، ما أسفر عنه إصابة واعتقال العشرات من المصليين الفلسطينيين.

وأكدت الهيئة، أن الصمت الدولي بما ذلك التحيز الواضح من قبل أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، يساهم بشكل يشجع الاحتلال الإسرائيلي؛ لمضي في إجراءاته التعسفية واقتراف المزيد من الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة.

وأيدت مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعادة النظر، في تكليف شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وذلك لتقصيره الواضح في عمله، وتجيزه للاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، بإعلان مواقف واضحة تجاه استنكار ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأخير الهادفة لتهويد القدس؛ والعمل الجاد من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف كافة أنشطته الاستيطانية في الأرض المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية.

وحثت الهيئة،  الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف.

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