4 إخطارات حتى اللحظة: الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الانشاء جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منزل قيد الانشاء ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد المواطن خالد عبد الله صلاح، بأنه تسلم اخطارا بوقف البناء في منزله الذي يشاركه فيه شقيقه نادر ومساحته 300 متر مربع، ويقع في منطقة ام ركبة جنوب البلدة؛ بحجة عدم الترخيص.

وأضاف صلاح، ان طواقم الاحتلال اقتحمت المنطقة قبل 10 أيام، وقامت بالاستيلاء على حفار "باجر" أثناء عمله في منزله، وتم نقله الى مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، وعند ذهاب صاحب الحفار لاستعادته تم تسليمه اخطارا بوقف البناء والذي بدوره سلّمه له شخصيا.

يذكر ان منطقة ام ركبة التي تعتبر المنطقة الوحيدة من حيث التوسع العمراني للخضر، تتعرض الى مضايقات من قبل الاحتلال، بهدف تهجير سكانها لأطماع استيطانية.

يشار إلى أن طواقم بلدية الاحتلال أخطرت منذ صباح اليوم بوقف البناء في ثلاثة منازل أحدهم قيد الانشاء في قرية الولجة وبلدة نحالين؛ بحجة عدم الترخيص.