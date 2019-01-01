النتشة: مخططات الاحتلال بعزل القدس عن محيطها لن تمر

القدس المحتلة / سما /

قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، ان مخططات الاحتلال الرامية الى عزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني من الشمال والجنوب لن تمر.

وأكد النتشة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائمة للوقوف على كل مجريات الأحداث في العاصمة المحتلة، ويجرون اتصالات على اعلى المستويات لتوفير حماية دولية للمقدسيين.

وحذر من أن استمرار العدوان الاسرائيلي على المقدسيين من شأنه ان يؤدي الى اشتعال شرارة مواجهة عنيفة في المنطقة بأسرها، مشيرا الى ابناء شعبنا في كل مكان يقفون الى جانب المقدسيين في مواجهتهم اليومية مع الاحتلال .

وأشار إلى أن اسرائيل تتمادى في غطرستها وعدوانها على شعبنا عامة والمقدسيين خاصة، مشددا على ان المرحلة الراهنة تحتاج الى صحوة حقيقية لدرء الخطر الذي يتهدد مستقبل السلام والامن في المنطقة بأسرها .