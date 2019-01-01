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بعد اغلاق استمر 20 عاما.. اعادة فتح شارع تل الرميدة في الخليل الخميس المقبل

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اغلاق استمر 20 عاما.. اعادة فتح شارع تل الرميدة في الخليل الخميس المقبل


الخليل / سما /

 أعلن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق بفتح شارع تل الرميدة بمدينة الخليل باتجاه منطقة وادي الهرية ودوار الكرنتينا، بعد اغلاق استمر 20 عاما من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو سنينة، في بيان صحفي، أن اعادة فتحه سيتم الخميس المقبل، وذلك بفعل الجهود الحثيثة التي بذلتها بلدية ومحافظة الخليل، والارتباط المدني والعسكري.

وشدد على ضرورة فتح كافة الشوارع المغلقة في قلب الخليل، مشيرا إلى أن استمرار إغلاقها يتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مثمنا صمود المواطنين في تلك المناطق.

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