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الصحة: تعاملنا مع 13 ألف حالة خلال أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تعاملنا مع 13 ألف حالة خلال أيام عيد الأضحى


غزة / سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية لعدد الحالات التي تعاملت معها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الصحة في بيان صحفي لها، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 13 الف حالة في اقسام الطوارئ خلال الايام الثلاثة الاولى لعيد الاضحى.

تجدر الإشارة إلى ان وزارة الصحة بغزة تواجه "أزمة غير مسبوقة" في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، كما أن الأزمة الدوائية التي تشهدها المستشفيات والمراكز الصحية هي الأصعب خلال سنوات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحتاج سنويًا 40 مليون دولار.

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