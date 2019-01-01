هواوي تكشف النقاب عن نظام تشغيل خاص بها

وكالات / سما /

كشفت شركة هواوي الصينية، الجمعة، النقاب عن نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

ويأتي النظام الخاص للشركة في الوقت الذي تهدد فيه القيود التجارية الأمريكية بمنع هواوي العملاقة من الاستمرار في استخدام التقنيات الأمريكية، مثل نظام التشغيل أندرويد، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأشارت هواوي إلى أنه رغم النظام الخاص بها، لكنها ستلتزم في الوقت الراهن باستخدام نظام أندرويد للهواتف الذكية الخاص بجوجل، وسيتم طرح البرنامج الجديد تدريجياً لدعم أجهزة مثل الساعات الذكية ونظارات الواقع الافتراضي.

ويأتي نظام التشغيل الجديد أيضاً في إطار محاولات هواوي تطوير تقنياتها الخاصة، ابتداء من الرقائق، إلى البرمجيات، لتقليل اعتمادها على الشركات الأمريكية وسط حرب تجارية محتدمة بين واشنطن وبكين.

ولم تقدم هواوي سوى القليل من المعلومات حول البرنامج، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرتها على العثور على بديل لأندرويد بشكل سريع وفعال.

وبالنسبة لبعض الخبراء، كان تطوير هواوي نظامَ تشغيلٍ خاصاً بها أمراً لا مفر منه، وهو ما صرّح به الأستاذ الجامعي وونغ كام فاي في تصريح سابق لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلاً: «عرفت هواوي جيداً أنها كعملاق اتصالات، كانت بحاجة في النهاية إلى التحكم في التقنيات الأساسية».

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، قالت شركة هواوي إن إيراداتها في النصف الأول من العام 2019، زادت 23.2% على أساس سنوي، على الرغم من الحملة الأمريكية المكثفة ضدها.

وتعرضت هواوي لضربة قوية في منتصف مايو/أيار الماضي، عندما أدرجتها واشنطن في قائمة تجارية سوداء، وقالت الحكومة الأمريكية إن هواوي تشكل خطراً على الأمن القومي لأن بكين قد تستخدم أجهزتها للتجسس، وهو ما نفته الشركة مراراً.