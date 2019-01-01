  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ديبالا قريب من باريس سان جيرمان الفرنسي

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديبالا قريب من باريس سان جيرمان الفرنسي


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الاثنين أن النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، يقترب من الرحيل إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وأوضحت هذه التقارير أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات ديبالا البالغ من العمر 25 عاما.

وحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فإن وكيل المهاجم الأرجنتيني سيجتمع مع إدارة "السيدة العجوز" لحسم مصير موكله، وترجح الصحيفة انتقال ديبالا إلى سان جيرمان بعد فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر.


وكان ديبالا قريبا من مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لينضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد، لكن المفاوضات تعثرت.

وسيبدأ سان جيرمان المفاوضات بشكل جدي مع يوفنتوس لضم اللاعب عقب التأكد من رحيل البرازيلي نيمار، الذي يفاوض حاليا على انتقاله من الفريق الباريسي.

يذكر أن كلا من برشلونة وريال مدريد مهتمان بالحصول على اللاعب في الموسم الجديد، ويعد النادي الكتالوني أقرب ولو أن الموقف المادي ورغبة باريس سان جيرمان يميلان للغريم ريال مدريد.

#باولو ديبالا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كاتب سعودي مهاجما الشعب الفلسطيني: أنهم "وبال على من يستضيفهم"!

شاب ينهي حياة والده في ثاني أيام عيد الاضحى.. لسبب غريب!

وسيلة إنذار قبل وقوع العمليات.. الكشف عن سلاح الاحتلال لملاحقة الفلسطينيين في الضفة

شاهد.. حجاج فلسطينيون يهتفون للقدس والأقصى في منى

عجل يقتل جزارا ويصيب 9 مصريين قبل ذبحه في العيد

الرئاسة ترد على ما يمكن أن تقدمه واشنطن لنتنياهو كهدية للنجاح بالانتخابات

إندبندنت: مسلم أوقف مجزرة في النرويج يتحول لبطل

الأخبار الرئيسية

حماس تبدأ حملة زيارة عائلات غزية و هذا ما قاله السنوار..

جيش الاحتلال يعترف : الجنود عصبوا أعين فلسطينيين بما يخالف التعليمات

غرينبلات

غرينبلات: لا نسعى لاستبدال عباس و ترامب لم يحدد موعدا لاعلان "صفقة القرن"

حدود

المونيتور العبري : تنسيق أمني نسخة غزة

الاحتلال

بسبب الوضع الامني بالقطاع.. جيش الاحتلال يتخذ اجراءات امنية جديدة على حدود غزة تعرف عليها..