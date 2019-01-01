ديبالا قريب من باريس سان جيرمان الفرنسي

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الاثنين أن النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، يقترب من الرحيل إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وأوضحت هذه التقارير أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات ديبالا البالغ من العمر 25 عاما.



وحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فإن وكيل المهاجم الأرجنتيني سيجتمع مع إدارة "السيدة العجوز" لحسم مصير موكله، وترجح الصحيفة انتقال ديبالا إلى سان جيرمان بعد فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر.



وكان ديبالا قريبا من مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لينضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد، لكن المفاوضات تعثرت.



وسيبدأ سان جيرمان المفاوضات بشكل جدي مع يوفنتوس لضم اللاعب عقب التأكد من رحيل البرازيلي نيمار، الذي يفاوض حاليا على انتقاله من الفريق الباريسي.



يذكر أن كلا من برشلونة وريال مدريد مهتمان بالحصول على اللاعب في الموسم الجديد، ويعد النادي الكتالوني أقرب ولو أن الموقف المادي ورغبة باريس سان جيرمان يميلان للغريم ريال مدريد.