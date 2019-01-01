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بداية غير مبشرة لـ دي ليخت مع يوفنتوس في الإعداد

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بداية غير مبشرة لـ دي ليخت مع يوفنتوس في الإعداد


وكالات / سما /

سلطت صحيفة “سبورت” الإسبانية مساء اليوم الإثنين، الضوء على المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت المنضم حديثاً لنادي يوفنتوس الإيطالي، وبدايته الغير مبشرة في الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقام يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي بتوجيه ضربة من العيار الثقيل بالتوقيع مع دي ليخت مقابل 75 مليون يورو بعد تألقه مع أياكس وهو في سن 19 عاماً، حيث كان هدفاً رئيسياً بالنسبة لنادي برشلونة الإسباني.

وحصل دي ليخت على القميص رقم 4 مع يوفنتوس، وهذا الرقم لم يكن مملوكاً لأي لاعب، حيث كان آخر من ارتداه هو المدافع المغربي مهدي بنعطية الذي رحل عن النادي في يناير الماضي.

وأكدت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن بداية ماتياس دي ليخت مع نادي يوفنتوس الإيطالي ليست هذه الأفضل بالنسبة له، حيث لم يظهر بالشكل المنتظر خلال جولة إعداد السيدة العجوز، فقد استقبل الفريق تسعة أهداف في 5 مباريات فقط وهو رقم ليس بالقليل.

وأشارت إلى أن يوفنتوس تعاقد مع ماتياس دي ليخت من أجل ترميم الخط الخلفي استعداداً للموسم الجديد، ولكنه لم يظهر بالشكل المنتظر ولم يتكيف مع طرق البيانكويري في فترة الإعداد، فهو لم يلعب سوى 143 دقيقة فقط ولكنه لم يكن فيهم مؤثراً على الإطلاق.

#ماتياس دي ليخت #يوفنتوس

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