نجوم مميزة مازالت بدون عقود حتى الآن

وكالات / سما /

مازال سوق الإنتقالات مستمرا في أوروبا بعيدا عن الدوري الإنجليزي والذي رغم ذلك مازال يحق لأنديته تسجيل اللاعبين الذين لا يمتلكون عقودا مع أنديتهم حتى الآن رغم مرور جزء كبير من الإنتقالات الصيفية

العديد من الأسماء المميزة والتي كانت يوما ما نجوما مازالت تبحث حتى الىن عن العرض الافضل من أجل الموافقة عليه والإنضمام إلى النادي الاكثر رغبة في الحصول على خدماتهم المعروضة بشكل مجاني طوال الموسم لحين توقيع العقد

نرصد لكم أبرز الأسماء المتاحة بشكل مجاني ولم توقع على عقود حتى هذه اللحظة

ماريو بالوتيلي

أنهى المهاجم الإيطالي عقده مع نادي مارسيليا الفرنسي بعد ستة أشهر فقط من الإنتقال إليهم بشكل مجاني أيضا ولكنه فشل في الحصول على تمديد للعقد ليصبح حرا بعد ذلك للتوقيع مع أي فريق يريده

السوبر ماريو الذي أكمل عامه التاسع والعشرين هذا الشهر سجل ثمانية أهداف في النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفريق الفرنسي ولكن إدارة الفريق لم تمدد التعاقد معه والتقارير الصحفية تشير إلى أن الإيطالي يبحث عن فرصة جديدة وهذه المرة في البرازيل حيث ينتظر أن يعلن فلامينجو توقيعه مع اللاعب في الأيام المقبلة في حال عدم وصول عروض أخرى للاعب

دانييل ستوريدج

المهاجم الإنجليزي المميز والذي كان يوما ما ثاني هدافي الفريق بعد لويس سواريز أصبح بلا عقد الآن بعد سلسلة من الإصابات التي ضربت اللاعب والذي تعاف منها في الموسم الماضي وكان الخيار الثاني للمدرب يورجن كلوب ولكن المدرب الألماني قرر أن يتخلى عنه من أجل دافوك أوريجي

صاحب ال77 هدف في الدوري الإنجليزي لا يزال يبحث عن فرصة جديدة للعودة مرة أخرى وطبقا لوكيل اللاعب فهناك 13 عرضا من أندية في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط تنتظر الرد في الأيام القليلة المقبلة

فابيو كوينتراو

أننهى عقد اللاعب البرتغالي السابق لريال مدريد وبنفيكا عقده مع ريو أفي بنهاية الموسم الماضي قبل أن يقترب من التوقيع مع باوك اليوناني وتفشل الصفقة في الثواني الأخيرة

الجناح والظهير البرتغالي الذي تعرضت مسيرته للتدمير بسبب الإصابات لا يزال في الواحد والثلاثين من عمره ويبحث عن فرصة أخرى للعودة مرة أخرى إلى الأضواء ممارسة كرة القدم بعد العديد من الإحباطات والإصابات التي ملأت صحيفة مسيرته الكروية

فرانك ريبيري

لم يعلن النجم الفرنسي صاحب الستة والثلاثين عاما إعتزاله اللعب حتى الآن كما فعل أريين روبين الذي رحل معه من بايرن ميونخ بنهاية الموسم الماضي فالنجم الفرنسي لا يزال يرى أنه قادر على العطاء

مازال ريبيري لم يعلن بعد عن وجهته المنتظره وإن كانت العودة إلى فرنسا أو اللعب في الشرق الأوسط وتحديدا في الدوريات الخليجية هي الخطوة المنتظرة من الأسطورة الفرنسية لبايرن ميونخ

لازار ماركوفيش

الشاب الصربي فسخ تعاقده مع فولهام بعد هبوط الأخير للدرجة الأولى الإنجليزية بعد أن فشل في إثبات جدارته باللعب مع النادي حيث لعب 44 دقيقة فقط لهم كما فشل سابقا في ليفربول

ماركوفيتش الذي ضمه ليفربول من بنفيكا في 2014 نظرا لكونه نجما شابا ينتظر مستقبل كبير فشل بكل إستحقاق في الحصول على فرصة للظهور ولم يثبت جدارته في كل مكان أستقر به سواء داخل إنجلترا أو خارجها خلال فترات الإعارة التي قضاها في فناربخشه التركي وسبورتينج لشبونه البرتغالي وأندرلخت البلجيكي

لا يزال ماركوفيتش في الخامسة والعشرين من عمره واللاعب ينتظر فرصة جديدة لعل وعسى يتغير مسار مسيرته الكروية