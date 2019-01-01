رونالدو يتغنى بزيدان ويؤكد: لقد ساعدني كثيراً في ريال مدريد

وكالات / سما /

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد الإسباني السابق عن علاقته بمدربه الفرنسي السابق زين الدين زيدان، مشيراً إلى أنه يكن له كل التقدير والاحترام، حيث ساعده كثيراً في المرينجي.

كريستيانو رونالدو مع زيدان حققا الكثير من النجاحات في ريال مدريد، وفاز المرينجي بكل شيء في تلك الحقبة الرائعة، قبل أن يقرر النجم البرتغالي الرحيل في الصيف الماضي عن الريال، وبعدها قدّم زيدان استقالته، ولكنه عاد مرة أخرى لتولي مسؤولية تدريب الريال.

وتحدث كريستيانو رونالدو حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية عن زيدان قائلاً “الثقة التي يحتاج إليها اللاعب لا يستمدها من نفسه فقط، بل من اللاعبين المحيطين به، ومن المدرب أيضاً”.

وأضاف “يجب أن تشعر أنك جزء مهم في المجموعة، وزيدان جعلني أشعر بذلك”.

وتابع “زيدان ساعدني كثيراً في ريال مدريد، وأنا بالفعل كنت أكن له كل الاحترام والتقدير، ولكن عندما عملت معه جعلني أعجب به أكثر، وهذا بسبب سماته كشخص، كيف يتحدث، وكيف يقود الفريق، وكيف عاملني”.

وأكمل “لقد أخبرني، كريس، استرخ واخرج وألعب كما تلعب، أنت الشخص الذي سيحدث الفارق”.