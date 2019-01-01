ميسي يتدخل للتأثير على قرار نيمار وريال مدريد يراقب الوضع

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة قد دخل في معركة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا التي اشتعلت في الفترة الأخيرة.

ويرغب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الرحيل عن صفوف فريقه بأي شكل هذا الصيف، حيث يرفض اللعب مع سان جيرمان، وينتظر رحيله.

برشلونة كان أول المهتمين بالتعاقد مع لاعبه السابق نيمار، والآن بات ريال مدريد مهتماً هو الآخر بالظفر بخدماته.

وأشارت الصحيفة أن ميسي دخل لعبة “التعاقد مع نيمار”، بعدما يأس نادي برشلونة في التوصل لاتفاق نهائي على التعاقد معه.

النجم الأرجنتيني ميسي لا يريد من نيمار أن يلعب في ريال مدريد، وتحدث مع اللاعب البرازيلي عبر الهاتف ونصحه برفض عرض الريال، والعودة للكامب نو من جديد.

وأضافت الصحيفة أن ميسي طلب من نيمار أن يدير ظهره لعرض الريال، والعودة لبرشلونة، وسيلعب النجم الأرجنتيني دوراً كبيراً من أجل تحقيق هذا الهدف.

ويرتبط نيمار بعلاقة مميزة ورائعة مع ليونيل ميسي، وتلك العلاقة تجاوزت الملعب، وأصبحت علاقة حب واحترام بين اللاعبين، وبالذات بالنسبة لنيمار، لأنه أدرك أن ميسي ساعده كثيراً على نموه كلاعب.

وأكملت الصحيفة أن ميسي حاول في السابق منع نيمار من مغادرة برشلونة، والآن سيفعل نفس الشيء، وهو اقناع نيمار بالعودة للبرسا.

ميسي يقوم بدور القائد على أكمل وجه، فهو من وحد صفوف الفريق في نهاية الموسم الماضي، وقاموا بتقديم الدعم لمدربهم إرنستو فالفيردي، وكان السبب الرئيسي في استمراره مع البرسا، والآن يستمر ميسي في دوره كقائد للبلاوجرانا، ويحاول بشتى الطرق اقناع نيمار بالعودة.

بالنسبة لريال مدريد، فالفريق الملكي لم يفقد الأمل في التعاقد مع نيمار، ولكن هدفه الأساسي الآن هو تحديد مستقبل الثلاثي “جاريث بيل، وخاميس رودريجيز، وماريانو دياز”، ويراقب المرينجي وضع النجم البرازيلي عن كثب، مع إمكانية الإدلاء ببيانٍ كبير قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.