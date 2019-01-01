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الأوقاف تعلن انتهاء موسم الحج الحالي بنجاح

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تعلن انتهاء موسم الحج الحالي بنجاح


رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثة الحج والعمرة حسام أبو الرب، اليوم الثلاثاء، عن نجاح موسم الحج لهذا العام، وأن الحجاج أدّوا المناسك بكل يُسر وسهولة.

وقال أبو الرب خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البعثة بمكة المكرمة، "الفضل لله تعالى أولا، ولتوجيهات الرئيس محمود عباس والقيادة التي قدمت كافة التسهيلات لإنجاح هذا الموسم".

وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية على مكرمة أسر الشهداء، وعلى ما قدّموه من تسهيلات للحجّاج، مشيرا إلى أن بعثة الحج الفلسطينية شهدت حالة وفاة واحدة لحاجة من رفح جنوب قطاع غزة، فيما بقيت 5 حالات تتلقى العلاج في المستشفيات السعودية.

كما شكر طواقم البعثات المرافقة والمساندة: سواء الادارية، أو الطبية، أو الاعلامية، أو الأمنية، أو الوعظية والارشادية والتي أدت واجبها على أكمل وجه.

وأوضح أبو الرب أن أفواج الحجاج ستبدأ بمغادرة مكة المكرمة مساء اليوم ضمن خطة لتفويجهم، إذ ستنطلق 20 حافلة قبيل منتصف الليل تباعا حتى صباح الجمعة المقبل، مشيرا إلى الوزارة أجرت التنسيقات المطلوبة مع السعودية والأردن لتسهيل مرورهم ، وكذلك مع إدارة المعابر الفلسطينية.

#وزارة الأوقاف #الحج

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