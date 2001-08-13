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أسير من غزة يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى الجرحى، أن الأسير الدكتور محمد محمد محمود عرندس (41 عاماً) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أنهى ثمانية عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال .

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 13/08/2001م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن تسعة عشر عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال .

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد عرندس ولد بتاريخ 04/01/1978م؛ وهو أعزب وهو دكتور صيدلي؛ ويعتبر أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال وهو عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد في السجون، ويقبع حالياً في سجن هداريم.

#مهجة القدس

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