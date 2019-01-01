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موعد بدء العام الدراسي في الضفة وغزة

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد بدء العام الدراسي في الضفة وغزة


رام الله / سما /

من المقرر ان يبدأ العام الدراسي 2019 – 2020 في موعده الرسمي دون أي تأخير في مدارس قطاع غزة والضفة الغربية على شقيها الحكومي و الأونروا ، وذلك وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم

وقالت الوزارة ان العام الدراسي سيبدأ في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري ، فيما يبدأ الدوام الرسمي للهيئات الإدارية في 21 من ذات الشهر من أجل إنهاء التحضيرات اللازمة لبدء العام الدراسي.

وقالت الأونروا أنها ست فتح أكثر من سبعمئة مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) أبوابها في الموعد المقرر لبدء السنة الدراسية الجديدة2020-2019 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا وذلك في غضون أقل من شهر من اليوم.

واشارت (الأونروا) في بيان صدر عنها الخميس الماضي، إن الدعم الثابت لشركائها ومانحيها هو الذي مكّن الوكالة مجددا من تنفيذ أكبر برامجها، ألا وهو التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة.

#العام الدراسي #الضفة الغربية #غزة

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