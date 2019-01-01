  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة المياه تبذل جهودا كبيرة لحل أزمة المياه في عدة مناطق في بيت لحم

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أعلنت سلطة المياه، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة انقطاع المياه التي شهدتها مناطق بيت ساحور، والعبيدية، ودار صلاح، والخاص، والنعمان، ومنطقة الشواورة، في محافظة بيت لحم ناجمة عن حدوث مشكلة بمصدر المياه التابع لشركة "ميكروت" الإسرائيلية المزود لهذه المناطق، وفق ما أُبلغت به طواقم سلطة المياه من قبل الشركة.

وأكدت سلطة المياه، في بيان، أنها ومنذ حدوث هذه المشكلة وهي على تواصل مستمر مع "ميكروت" للوقوف على حيثيات وطبيعة الخلل الحاصل في خط المياه، من أجل العمل على معالجته في أقرب وقت، لضمان عودة المياه إلى هذه المناطق، وفق الكميات المعهودة، هذا إلى جانب بحث إجراءات إضافية تتعلق بحثّ الشركة الإسرائيلية لتوفير مصادر بديلة حتى معالجة الإشكال الحاصل في هذا المصدر.

وأشارت إلى أنها تتابع ومن خلال طواقمها الفنية المشكلة الحاصلة في هذا الخط، لضمان توفير المياه للمواطنين لا سيما خلال فترة العيد، مثمنة تفهم المواطنين لهذه المشكلة الطارئة التي تبذل كل جهد ممكن لحلها في أقرب وقت.

#سلطة المياه

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كاتب سعودي مهاجما الشعب الفلسطيني: أنهم "وبال على من يستضيفهم"!

شاب ينهي حياة والده في ثاني أيام عيد الاضحى.. لسبب غريب!

عجل يقتل جزارا ويصيب 9 مصريين قبل ذبحه في العيد

الرئاسة ترد على ما يمكن أن تقدمه واشنطن لنتنياهو كهدية للنجاح بالانتخابات

كاتس : سنحسم حماس عسكريا في غزة حال تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع

نتنياهو: وصلنا لقتلة الجندي خلال 48 ساعة و أحبطنا 600 هجوم خلال العام الماضي

صور ..امطار غزيرة في مكة المكرمة ودرجة الحرارة تنخفض الى 26 درجة مئوية

الأخبار الرئيسية

غرينبلات

غرينبلات: لا نسعى لاستبدال عباس و ترامب لم يحدد موعدا لاعلان "صفقة القرن"

حدود

المونيتور العبري : تنسيق أمني نسخة غزة

الاحتلال

بسبب الوضع الامني بالقطاع.. جيش الاحتلال يتخذ اجراءات امنية جديدة على حدود غزة تعرف عليها..

6

شاهد.. كاتب سعودي مهاجما الشعب الفلسطيني: أنهم "وبال على من يستضيفهم"!

وسيلة إنذار قبل وقوع العمليات.. الكشف عن سلاح الاحتلال لملاحقة الفلسطينيين في الضفة