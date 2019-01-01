سلطة المياه تبذل جهودا كبيرة لحل أزمة المياه في عدة مناطق في بيت لحم

بيت لحم / سما /

أعلنت سلطة المياه، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة انقطاع المياه التي شهدتها مناطق بيت ساحور، والعبيدية، ودار صلاح، والخاص، والنعمان، ومنطقة الشواورة، في محافظة بيت لحم ناجمة عن حدوث مشكلة بمصدر المياه التابع لشركة "ميكروت" الإسرائيلية المزود لهذه المناطق، وفق ما أُبلغت به طواقم سلطة المياه من قبل الشركة.

وأكدت سلطة المياه، في بيان، أنها ومنذ حدوث هذه المشكلة وهي على تواصل مستمر مع "ميكروت" للوقوف على حيثيات وطبيعة الخلل الحاصل في خط المياه، من أجل العمل على معالجته في أقرب وقت، لضمان عودة المياه إلى هذه المناطق، وفق الكميات المعهودة، هذا إلى جانب بحث إجراءات إضافية تتعلق بحثّ الشركة الإسرائيلية لتوفير مصادر بديلة حتى معالجة الإشكال الحاصل في هذا المصدر.

وأشارت إلى أنها تتابع ومن خلال طواقمها الفنية المشكلة الحاصلة في هذا الخط، لضمان توفير المياه للمواطنين لا سيما خلال فترة العيد، مثمنة تفهم المواطنين لهذه المشكلة الطارئة التي تبذل كل جهد ممكن لحلها في أقرب وقت.