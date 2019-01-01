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فيديو: إسرائيل تقود مناورات ضخمة تحاكي التصدي لتسونامي مدمر

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إسرائيل تقود مناورات ضخمة تحاكي التصدي لتسونامي مدمر


القدس المحتلة / سما /

تقود إسرائيل مناورات دولية كبرى لمكافحة آثار زلزال وتسونامي، تتدرب خلالها البحرية الإسرائيلية على تنظيم عمليات الإغاثة ونقل المساعدات.

وحسب سيناريو المناورات، من المفترض أن تتعرض إسرائيل لزلزال بقوة 7 درجات بمقياس ريختر وأمواج تسونامي تدمر معظم البنية التحتية في البلاد، وتتسبب بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا.

ويجري تدريب القوات على الوصول إلى المناطق المنكوبة بسرعة واختيار ميناء لنقل المساعدات.

ويأخذ السيناريو بعين الاعتبار أن الدول المجاورة مثل مصر والأردن، ستتأثر بالزلزال أيضا في حال وقوعه، ولا توجد لإسرائيل علاقات مع دول مجاورة أخرى مثل لبنان وسوريا، وبالتالي ستتحول إسرائيل إلى "جزيرة" لا يمكن إيصال المساعدات إليها إلا عبر البحر أو الجو.

ويشارك في المناورات التي تجري بالقرب من ميناء حيفا بشمال إسرائيل، ما مجموعه 11 دولة، بينها اليونان وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا وتشيلي وقبرص.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن قائد القاعدة البحرية في حيفا، الجنرال غيل أغينسكي، اليوم الاثنين قوله، إن هذه المناورات هي "أكبر مناورات دولية بقيادة إسرائيل على الإطلاق".

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة تشهد زلازل قوية مرة واحدة في كل 100 سنة تقريبا، ووقع آخرها في عام 1927.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت"

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