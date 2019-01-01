الصدر يهاجم أيزيديات هاربات من "داعش" بعد زيارتهن تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

هاجم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ناجيات أيزيديات من قبضة تنظيم الدولة "داعش"، بعد زيارة قمن بها إلى تل أبيب.

وقال الصدر في بيان له، إن هؤلاء الناشطات هربن من داعش إلى "أحضان إسرائيل".

وزار وفد مكون من عدة أيزيديات، في مقدمتهن الناشطة نادية مراد، تل أبيب، في تموز/ يوليو الماضي.

وجاء حديث مقتدى الصدر عن الزيارة في سياق مقال له، تحدث فيه عن ضرورة الاعتدال، وعدم التعامل مع الأمور بردات الفعل.

وقال إنه "من المنطقي أن ينفر الإنسان من التشدد، لكن هذا لا يعني أن يرتمي بأحضان التحرر".