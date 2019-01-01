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الكويت: من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين يواجهون إسرائيل وحدهم

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت: من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين يواجهون إسرائيل وحدهم


القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الاثنين، إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على إسرائيل، بعد اعتدائها على المصلين في المسجد الأقصى، صباح عيد الأضحى.

وقال الغانم، في تصريح صحفي، إن "الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى، صباح عيد الأضحى المبارك، تثبت مجددا سقوط دعوات السلام الزائفة، ومشاريع التسوية الفارغة، مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة".

واعتبر أنه "من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند".

وأضاف الغانم أن "مواجهة هذا الكيان الغاصب قدر وإيمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية، فهذا لا يمنع من العمل حثيثا وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا وإسلاميا ودوليا".

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، المستوطنين من دخول الأقصى لتزامن ذلك مع صلاة العيد، وسمحت لاحقا لهم باقتحامه بعد قمع المصلين قرب باب المغاربة، الذي تستخدمه الشرطة والمستوطنون لاقتحام الأقصى.

وإثر ذلك، اندلعت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين فأخرجت عناصر الشرطة المستوطنين واعتدوا على المصلين الفلسطينيين موقعين نحو 61 إصابة في صفوفهم، تم نقل 16 منهم للمستشفيات في القدس، حسب إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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