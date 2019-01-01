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"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين


القدس المحتلة / سما /

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته، معتبرة ذلك امتدادا لانتهاكات إسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي .

وحمّلت المنظمة، في بيان لها،  حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة، التي تشكل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.

ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

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