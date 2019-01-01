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غرينبلات: لا نسعى لاستبدال عباس و ترامب لم يحدد موعدا لاعلان "صفقة القرن"

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات: لا نسعى لاستبدال عباس و ترامب لم يحدد موعدا لاعلان "صفقة القرن"


رام الله / سما /

قال المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلانت اليوم، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم يحدد بعد موعدا لنشر الجزء السياسي من خطة السلام بالشرق الاوسط المعروفة بـ"صفقة القرن " .

واضاف غرينبلات ان:" الخطة قد تنشر قبل او بعد الانتخابات الاسرائيلية المزمع عقدها الشهر المقبل"، مشيرا الى انه "لا يوجد موعد محدد حتى الان" .

وتابع غرينبلات: معنيون بالتعاون مع السلطة الفلسطينية ونأمل في التعاون معها، لكن مطلقا لن يكون هناك تعاون مع حركة حماس. واكد انه لا يوجد مشكلة مع الادارة الامريكية بالتعامل مع الرئيس محمود عباس .

وادّعى غرينبلات أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى استبدال الرئيس عباس، "لا نتطلّع إلى تغيير النظام، الرئيس عباس هو زعيم الفلسطينيين، ونأمل أن يكون قادرًا على القدم لطاولة (المفاوضات)"، وأضاف "نأمل بأن تكون لدينا مشاركة مستمرّة، أو إعادة المشاركة (بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينيّة في نهاية المطاف".

ورفض غرينبلات خلال اللقاء الكشف عن تفاصيل الشقّ السياسي من "صفقة القرن"، غير أنه قال إن على ترامب أن يقرّر "قريبًا" إن كان سيعلن عنه قبل الانتخابات الإسرائيليّة أو بعدها أو حتى بعد تشكيل الحكومة المقبلة.

وكرّر غرينبلات أنّ "هذا الصراع سيحلّ فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف.. ليس للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة الطلب كيف سيحلّ هذا الصراع"، رغم أن خطّته تهدف إلى تكريس ممارسات الاحتلال على أرض الواقع بوصفها حلا للصراع، ويصف مسؤولون فلسطينيون الخطّة الأميركية بأنها "خطّة إملاءات".

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