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بسبب الوضع الامني بالقطاع.. جيش الاحتلال يتخذ اجراءات امنية جديدة على حدود غزة تعرف عليها..

الإثنين 12 أغسطس 2019 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب الوضع الامني بالقطاع.. جيش الاحتلال يتخذ اجراءات امنية جديدة على حدود غزة تعرف عليها..


القدس المحتلة / سما /

اتخذ جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، قرارا بخصوص الوضع الأمني على حدود قطاع غزة، بعد تزايد ظاهرة تسلل المسلحين الفلسطينيين إلى داخل السياج الأمني الفاصل شرق القطاع.

ووفقا للقناة 12 العبرية، قررت مؤسسة الجيش إقامة جدار أمني على حدود قطاع غزة لمنع تسلل المسلحين الفلسطينيين نحو الكيبوتسات ونحو سديروت.

وأوضحت القناة العبرية، أن الجدار سيكون بارتفاع 6 أمتار وعلى امتداد 9 كيلومتر بجوار الطريق 34، بالإضافة لحاجز آخر بين الحدود والمستوطنات لإعاقة الفلسطينيين أثناء التسلل.

وبحسب القناة 12 العبرية فإن جهود وزارة الأمن ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتركز على إيجاد تمويل لهذا المشروع، وذلك بسبب وقوع عدة عمليات تسلل من قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.

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