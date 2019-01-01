شاهد.. كاتب سعودي مهاجما الشعب الفلسطيني: أنهم "وبال على من يستضيفهم"!

سما / وكالات/

هاجم الكاتب السعودي الشهير، محمد آل الشيخ، الشعب الفلسطيني، زاعما أنهم "وبال على من يستضيفهم".

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر "تويتر": "الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الأردن فكان أيلول الأسود، واستضافهم لبنان فكانت الحرب الأهلية، واستضافتهم الكويت فتحولوا إلى جنود لصدام".

وأضاف: "وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا".

وتغزل آل الشيخ بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتنكيله بالفلسطينيين، قائلا: "هؤلاء لم يعرف لهم إلا جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأثارت تغريدة آل الشيخ سخطا واسعا من قبل مغردين، اعتبروا أن عدم محاسبته على إساءته لشعب كامل، يطرح تساؤلات حول موقف الرياض الحقيقي من القضية الفلسطينية.

وقال ناشطون إن الإساءة للشعب الفلسطيني، والتغزل بالإسرائيليين، باتت ظاهرة متنامية في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي إجراءات رادعة.