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متغزلا بجيش الاحتلال..

شاهد.. كاتب سعودي مهاجما الشعب الفلسطيني: أنهم "وبال على من يستضيفهم"!

الإثنين 12 أغسطس 2019 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. كاتب سعودي مهاجما الشعب الفلسطيني: أنهم "وبال على من يستضيفهم"!


سما / وكالات/

هاجم الكاتب السعودي الشهير، محمد آل الشيخ، الشعب الفلسطيني، زاعما أنهم "وبال على من يستضيفهم".

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر "تويتر": "الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الأردن فكان أيلول الأسود، واستضافهم لبنان فكانت الحرب الأهلية، واستضافتهم الكويت فتحولوا إلى جنود لصدام".

وأضاف: "وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا".

وتغزل آل الشيخ بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتنكيله بالفلسطينيين، قائلا: "هؤلاء لم يعرف لهم إلا جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأثارت تغريدة آل الشيخ سخطا واسعا من قبل مغردين، اعتبروا أن عدم محاسبته على إساءته لشعب كامل، يطرح تساؤلات حول موقف الرياض الحقيقي من القضية الفلسطينية.

وقال ناشطون إن الإساءة للشعب الفلسطيني، والتغزل بالإسرائيليين، باتت ظاهرة متنامية في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي إجراءات رادعة.

الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الاردن فكان ايلول الاسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الاهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا الى جنود لصدام وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا. هؤلاء لم يعرف لهم الا جيش الدفاع الاسرائيلي ..

— محمد آل الشيخ

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