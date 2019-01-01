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شركة الكهرباء تقدم ارشادات مهمة للمواطنين.. هذا ما يجب ان تفعلوه!

الإثنين 12 أغسطس 2019 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة الكهرباء تقدم ارشادات مهمة للمواطنين.. هذا ما يجب ان تفعلوه!


سما / وكالات/

أصدرت شركة توزيع كهرباء جملة من الإرشادات للمواطنين في قطاع غزة لاتّباعها خلال فترة عيد الأضحى؛ للمساهمة في تخفيف الأحمال على التيار الكهربائي.

وطالبت الشركة المواطنين بمعايرة درجة أجهزة التكييف عند 23 درجة مئوية؛ للمساعدة في تخفيف الأحمال وتوفير الطاقة.

وقدّمت الوزارة بعض الإرشادات والنصائح للحفاظ على جودة لحوم الأضاحي في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مطالبة المواطنين بضبط "ثيرموستات" الثلاجة بحيث يتناسب مع درجة التبريد المطلوبة للأغذية، وعمل صيانة دورية للثلاجة (الموتور، تنظيف مواسير الثلاجة، العازل على باب الثلاجة، إلخ)، والمحافظة على نظافتها وإزالة الغبار عنها، وعدم فتح باب الثلاجة إلا عند الضرورة، وإبعادها عن الحائط للسماح بزيادة مجال التهوية لمواسير التبريد.

كما أوصتهم بعدم وضع الغذاء الساخن في الثلاجة وتركه حتى يبرد؛ وذلك حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية، إضافة لتفقد العازل المطاطي المحيط بباب الثلاجة وذلك بالتأكد من إغلاق باب الثلاجة على ورقة عادية ثم محاولة سحبها.

وأوصت أيضًا بعدم وضع الطعام بكميات كبيرة؛ لإعطاء فرصة للهواء داخل الثلاجة للحركة، وكذلك تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية معًا وساعتين وقت الحمل الأقصى، مبيّنة أن فترات الحمل الأقصى في فلسطين خلال فصل الصيف هي من الساعة 6 مساء حتى الساعة 11 مساء.

وتهدف الشركة من وراء تلك النصائح تخفيف الاحمال على التيار الكهربائي في فترة عيد الاضحى المبارك، لاسيما في ظل محدودية كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة.

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