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اشتية يطمئن على حجاج فلسطين

الإثنين 12 أغسطس 2019 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطمئن على حجاج فلسطين


رام الله / سما /

هاتف رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، رئيس بعثة الحج الفلسطينية، وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، واطمأن على أوضاع حجاج فلسطين خلال تواجدهم بمخيمات منى، في المرحلة الأخيرة من مشاعر الحج.

ووجه اشتية شكره لطواقم العمل التابعة للوزارة والبعثات المرافقة لها من الوزارات والمؤسسات المختلفة، على أدائهم المتميز في رعاية الحاج الفلسطيني ومتابعة شؤونه المختلفة.

وهنأ شعبنا بنجاح موسم الحج، وأهدى هذا النجاح لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الذي كان لرعايته واهتمامه بحجاج فلسطين الأثر الكبير عليهم، خاصة في عرفات إثر العاصفة الرعدية التي تعرض لها المخيم.

من جهته، شكر أبو الرب، رئيس الوزراء على اهتمامه وسؤاله الدائم عن حجاج فلسطين في كافة مراحل أدائهم للمشاعر، وأضاف أنهم سيبدؤون بالنزول من مخيمات منى لمكة المكرمة بعد ظهر غد الثلاثاء تمهيدا لرجوعهم لفلسطين، مؤكدا جاهزية طواقم الوزارة لإتمام هذا الأمر بالشكل المناسب.

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