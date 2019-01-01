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الشرطة تكشف ملابسات قضية نصب وإحتيال بإصدار تأشيرات للحج في بيت لحم

الإثنين 12 أغسطس 2019 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات قضية نصب وإحتيال بإصدار تأشيرات للحج في بيت لحم


بيت لحم / سما /

كشفت الشرطة ظهر اليوم ملابسات قضية نصب وإحتيال على مجموعة من المواطنين من مختلف المحافظات بحجة منحهم تأشيرات للحج مقابل مبالغ مالية طائلة في بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة بأنه وبعد ورود شكوى من قبل مواطنين من مختلف المحافظات قبل عدة أيام للشرطة مفادها قيام شخص من سكان محافظة بيت لحم بالنصب والإحتيال عليهم وذلك بحجة منحهم تأشيرات للحج باسم شركة حج وعمرة مقابل مبالغ ماليه. وبعد عمليات التحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان الشخص المشتبه به حيث تحركت  قوه من الشرطة  إلى المكان الذي يقيم فيه وقامت بالقاء القبض عليه واحضاره إلى مديرية الشرطه. 

وأكدت انه وبسؤال المشتبه به أفاد انه قام بعملية النصب والإحتيال على المواطنين بإسم شركة حج وعمرة وذلك بحجة إعطائهم تأشيرات للحج مقابل الحصول على المال  وبعد الفحص وجمع المعلومات من قبل ضباط التحقيق  اتضح أن الشركه  مغلقة منذ 6 سنوات. حيث تم إستصدار أمر تفتيش من النيابة العامة والتوجه إلى منزله وبتفتيشه أصولا عثر على عدد كبير من الجوازات التي تعود للمواطنين من عدة محافظات .

وأكدت توقيف المشتبه به والتحفظ على المضبوطات من جوازات سفر وشهادات ميلاد تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

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