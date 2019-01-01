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نتنياهو يوضح حقيقة مساعيه للحصول على دعم علني لضم الضفة الغربية لاسرائيل

الإثنين 12 أغسطس 2019 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوضح حقيقة مساعيه للحصول على دعم علني لضم الضفة الغربية لاسرائيل


القدس المحتلة / سما /

نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما نشره اليوم الاثنين موقع "تايمز اوف إسرائيل" الإخباري أن" يكون رئيس الوزراء  يسغى للحصول على دعم علني من ترامب لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على التجمعات السكنية اليهودية في الضفة وذلك قبل الانتخابات المقررة في أيلول المقبل".

ونقلت الاذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر في مكتب رئاسة الوزراء قوله إن "هذا الخبر عار عن الصحة تمامًا".

وكانت وسائل اعلام عبرية قد تحدثت أن نتنياهو يسعى للحصول على تأييد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، قبل انتخابات الكنيست المقررة في ايلول/ سبتمبر المقبل.

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وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل " فإن هذه الخطوة في حال اتخاذها ستكون ثالث هدية يمنحها الرئيس ترامب لرئيس الوزراء عشية الانتخابات بعد نقل السفارة الامريكية إلى القدس والاعتراف بفرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

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