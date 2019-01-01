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وزير الخارجية العراقي يعلن رفض بلاده مشاركة إسرائيل في تأمين الخليج

الإثنين 12 أغسطس 2019 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية العراقي يعلن رفض بلاده مشاركة إسرائيل في تأمين الخليج


بغداد /سما/

 أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أي تحالف بحري تحشده الولايات المتحدة لتأمين الملاحة البحرية في الخليج.

وغرد الحكيم على حسابه في "تويتر" يوم الاثنين، قائلا: "العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي"، مشددا على أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".

وأكد الحكيم سعي العراق إلى خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط من خلال "المفاوضات الهادئة"، معتبرا أن "وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

وسبق أن صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بأن مشاركة إسرائيل في تحالف ترعاه واشنطن في مياه الخليج تعد تهديدا صريحا لأمن إيران القومي، وسببا للأزمة وعدم الاستقرار، لاعتبار الخليج "استمرارا لأراضي إيران"، فيما وصف وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، مشاركة إسرائيل بـ"الإجراء الاستفزازي الذي يحمل تداعيات كارثية".

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