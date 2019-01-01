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دار الإفتاء المصرية تعلق على اختلاط النساء بالرجال خلال صلاة عيد الأضحى

الإثنين 12 أغسطس 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
دار الإفتاء المصرية تعلق على اختلاط النساء بالرجال خلال صلاة عيد الأضحى


القاهرة /وكالات/

قال مدير إدارة الفتاوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عويضة عثمان، إن مشهد اختلاط النساء بالرجال خلال صلاة عيد الأضحى، يدل على عدم النظام وعدم فهم سنة النبي.

وأضاف عثمان، لموقع "مصراوي"، أن دار الإفتاء نبهت أكثر من مرة على حرمة اختلاط النساء بالرجال في صلاة العيد، وأكدت أن الاختلاط في الصلاة يبطلها، ورغم ذلك تتكرر تلك العادة السيئة كل عيد.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه: "يجب التوعية بعدم صحة الصلاة حال اختلاط النساء بالرجال، والإشراف على تنظيم الصلاة، مشيرا إلى أن سيدنا هريرة رضي الله عنه كان يقف في الصف الأخير ويشرف على التنظيم، ولا يدخل في الصلاة إلا بعد شروع الإمام في الركوع".

المصدر: مصراوي

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