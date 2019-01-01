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ظريف من الدوحة: أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها

الإثنين 12 أغسطس 2019 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف من الدوحة: أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها


الدوحة/وكالات/

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، إن أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية.

وأضاف الوزير في بيان أصدرته الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين عقب لقائه نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، "نؤكد على مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.. التحالفات العسكرية مهزومة مسبقا والقوات الأجنبية تمهد لزعزعة أمن المنطقة".

كما أكد ظريف خلال اللقاء على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشددا على ضرورة مواصلة الحوار بين قطر وإيران فيما يخص تطورات المنطقة كحاجة إقليمية.

بدوره قال وزير الخارجية القطري، بحسبما جاء في البيان، "نؤكد على دور قطر وإيران في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة ... كما نؤكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع طهران لتعزيز عنصر الحوار لأجل حل مشاكل المنطقة".

المصدر: RT

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