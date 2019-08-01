AFP KHALED DESOUKI
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ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحامي المصري، سمير صبري، سیتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد مسؤولي حفل تنظیم الفنانة العالمیة جينيفر لوبيز، الذي أقيم، يوم الجمعة، في مدينة العلمین الجديدة.

وأضاف صبري في تصريح لـ "القاهرة 24" أن الفنانة جينيفر لوبيز، ظهرت بملابس شفافة وعارية، ما أثار الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن موعد الحفل غير مناسب على الإطلاق نظرا للحادث الإرهابي الذي وقع خلال الأيام الماضية بالقاهرة، وراح ضحيته عدد من المواطنين، فضلا عن أن موعد الحفل جاء بالتزامن مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، قائلا: "مش معقول في ناس تبقى واقفة على جبل عرفات وناس بتحضر حفلة لفنانة أثارت الجدل بملابسها".

بلاغ للنائب العام في مصر بسبب ملابس جينيفر لوبيز الفاضحة (صور)
AFP KHALED DESOUKI

المصدر: القاهرة 24

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بلاغ للنائب العام في مصر بسبب ملابس جينيفر لوبيز الفاضحة

الإثنين 12 أغسطس 2019 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلاغ للنائب العام في مصر بسبب ملابس جينيفر لوبيز الفاضحة


القاهرة /وكالات/

بلاغ للنائب العام في مصر بسبب ملابس جينيفر لوبيز الفاضحة (صور)

AFP KHALED DESOUKI
 
 

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحامي المصري، سمير صبري، سیتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد مسؤولي حفل تنظیم الفنانة العالمیة جينيفر لوبيز، الذي أقيم، يوم الجمعة، في مدينة العلمین الجديدة.

وأضاف صبري في تصريح لـ "القاهرة 24" أن الفنانة جينيفر لوبيز، ظهرت بملابس شفافة وعارية، ما أثار الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن موعد الحفل غير مناسب على الإطلاق نظرا للحادث الإرهابي الذي وقع خلال الأيام الماضية بالقاهرة، وراح ضحيته عدد من المواطنين، فضلا عن أن موعد الحفل جاء بالتزامن مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، قائلا: "مش معقول في ناس تبقى واقفة على جبل عرفات وناس بتحضر حفلة لفنانة أثارت الجدل بملابسها".

بلاغ للنائب العام في مصر بسبب ملابس جينيفر لوبيز الفاضحة (صور)
AFP KHALED DESOUKI

المصدر: القاهرة 24

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