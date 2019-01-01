الملك سلمان يبحث مع ولي عهد أبو ظبي بحضور محمد بن سلمان الأوضاع في عدن

الرياض /وكالات/

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بحث مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بحضور ولي عهده محمد بن سلمان، في الشأن اليمني.

وقالت "واس"، إنه تم تبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك في بداية اللقاء، ثم جرى استعراض للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

وقد حضر اللقاء، "صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا".

كما حضره من الجانب الإماراتي، "سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة".

المصدر: "واس"