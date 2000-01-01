الاحتلال يخطر بإغلاق طريق زراعي في أم صفا

رام الله / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مجلس قروي أم صفا شمال غرب رام الله، بإغلاق طريق زراعي قام المجلس بفتحه وتأهيله قبل شهرين بدعم من وزارة الزراعة.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، بأن جيش الاحتلال سلمه إخطارا بإغلاق الطريق الزراعي البالغ طوله 2.5 كيلو متر، ويخدم قرابة 2000 دونم مزروعة بالزيتون.

وأشار صباح إلى أن أراضي القرية كاملة تقع في المنطقة المصنفة "ج"، وأن قوات الاحتلال تمنع أي عمليات بناء أو استصلاح زراعي في المنطقة، لدرجة أنها منعت المجلس من القيام بأعمال ترميم في المقبرة، ما يجعل أراضي المواطنين فريسة سهلة للمستوطنين.