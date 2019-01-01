ليبرمان: نتنياهو يشتري الهدوء من حماس

القدس المحتلة / سما /

جدد أفيغدور ليبرمان "وزير الجيش الإسرائيلي السابق"، اليوم الاثنين، اتهامه لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشراء الهدوء من حماس حتى السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، موعد الانتخابات الإسرئيلية.

وأشار ليبرمان في منشور له عبر فيسبوك، إلى الأحداث الأمنية الأخيرة على حدود غزة، وكذلك عملية بيت فجار، والتخطيط لعملية تفجير عبوة كبيرة في القدس المحتلة.

وقال إن الواقع الأمني في قطاع غزة والضفة يحمل عواقب بعيدة المدى على أمن "إسرائيل".

واعتبر تجاهل ما يجري على حدود غزة بأنه تضليل للجمهور في المقام الأول، مشيرًا إلى أن حماس تسيطر على كل الأحداث وتحافظ على الانضباط على الحدود.

وأضاف "إن الأحداث الحالية عبارة عن بالون تجريبي، الهدف منها اختبارنا، وفي المقابل نتنياهو لازال يسمح بنقل عشرات الملايين من الدولارات لحماس."