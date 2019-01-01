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نتنياهو يدرس طرد سموتيرتش بسبب أحداث الأقصى

الإثنين 12 أغسطس 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدرس طرد سموتيرتش بسبب أحداث الأقصى


القدس المحتلة / سما /

 كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس طرد بتسلئيل سموتيرتش وزير النقل والمواصلات.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو بدأ مشاورات مع مقربين منه حول طرد سمويرتيش الذي وجه انتقادات لاذعة لنتنياهو عقب الأحداث التي شهدتها باحات المسجد الأقصى أمس الأحد. حيث اتهم الوزير سموتيرتش نتنياهو بأنه رئيس وزراء ضعيف مئة بالمئة، وأنه صفر في القيادة.

كما اتهم سموتيرتش نتنياهو بأن سياساته ضعيفة أمام الفلسطينيين وأنه كان يقف خلف قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى لساعات، وهو ما نفاه نتنياهو.

وكان نتنياهو هاجم الليلة الماضية سموتيرتش، وقال في فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، "إنه لا ينفعل بسبب توصيات "كابنيت التويتر والتغريدات". في إشارة لتغريدات نشرها سموتيرتش.

وأوضح نتنياهو أنه سيواصل اعتماد سياسته المبنية على التصرف بمسؤولية وحزم، مشيرًا إلى أنه عقد يوم الخميس مشاورات أمنية لتنظيم اقتحامات، المستوطنين للأقصى التي تزامنت مع عيد الأضحى.

وكان بتسلئيل سموتيرتش عين وزيرًا للنقل والمواصلات منذ نحو شهرين، خلفًا للوزير يسرائيل كاتس الذي تولى وزارة الخارجية.

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